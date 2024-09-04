ФОТО. Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар отреагировал на решение уругвайского нападающего Луиса Суареса завершить свою международную карьеру в рядах национальной команды.

«Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Я так тебя люблю», – написал Неймар в сторис инстаграма, где разместил фото Луиса Суареса.

Напомним, ранее аргентинец Лионель Месси признался в любви к Луису Суаресу.