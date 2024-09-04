Бразилия04 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:11
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ФОТО. Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса
Бразилец – о решении нападающего
04 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:11
926
0
Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар отреагировал на решение уругвайского нападающего Луиса Суареса завершить свою международную карьеру в рядах национальной команды.
«Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Я так тебя люблю», – написал Неймар в сторис инстаграма, где разместил фото Луиса Суареса.
Напомним, ранее аргентинец Лионель Месси признался в любви к Луису Суаресу.
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