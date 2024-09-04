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  4. ФОТО. Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса
Бразилия
04 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:11
926
0

ФОТО. Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса

Бразилец – о решении нападающего

04 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:11
926
0
ФОТО. Неймар выступил с признанием в адрес уругвайца Луиса Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Неймар

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар отреагировал на решение уругвайского нападающего Луиса Суареса завершить свою международную карьеру в рядах национальной команды.

«Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Я так тебя люблю», – написал Неймар в сторис инстаграма, где разместил фото Луиса Суареса.

Напомним, ранее аргентинец Лионель Месси признался в любви к Луису Суаресу.

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Неймар сборная Уругвая по футболу Луис Суарес
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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