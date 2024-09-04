ФОТО. Месси признался в любви к Луису Суаресу
Аргентинец – о решении уругвайского нападающего
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился с посланием к уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который, как известно, несколько дней назад сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
В сторис инстаграма аргентинец разместил фото, на которой он обнимает Суареса, и подписал ее: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю».
Как известно, Лионель Месси и Луис Суарес сейчас играют вместе за «Интер» Майами, а ранее они выступали за «Барселону».
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