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Аргентина
04 сентября 2024, 08:39 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:01
1767
0

ФОТО. Месси признался в любви к Луису Суаресу

Аргентинец – о решении уругвайского нападающего

04 сентября 2024, 08:39 | Обновлено 04 сентября 2024, 10:01
1767
0
ФОТО. Месси признался в любви к Луису Суаресу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился с посланием к уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который, как известно, несколько дней назад сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

В сторис инстаграма аргентинец разместил фото, на которой он обнимает Суареса, и подписал ее: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю».

Как известно, Лионель Месси и Луис Суарес сейчас играют вместе за «Интер» Майами, а ранее они выступали за «Барселону».

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Лионель Месси Луис Суарес
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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