Лучше, чем Санчо. Экс-игрок Челси оценил игру Мудрика в матче с Ноттингемом

Бывший игрок Челси Тони Каскарино подверг критике игру Джейдона Санчо в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги с Ноттингем Форест (1:1) и похвалил Михаила Мудрика.

«Правда заключается в том, что Санчо облегчил работу правому защитнику Ноттингем Форест. Нет сомнений, что Санчо – хороший игрок, умеющий работать с мячом, но он играет настолько консервативно.

Джейдон не может позволить себе быть посредственным: он должен предлагать больше в матчах, если собирается быть впереди таких игроков как Кристофер Нкунку, Педру Нету и Михаил Мудрик. Даже в те несколько минут компенсированного времени, когда играл Мудрик, он доставлял Форесту проблемы своей прямотой», – сказал Каскарино.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу с Ноттингемом (1:1) на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.

Ранее ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что у Михаила нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ.

Видеообзор матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)