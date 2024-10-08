Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше, чем Санчо. Экс-игрок Челси оценил игру Мудрика в матче с Ноттингемом
Англия
08 октября 2024, 11:09 |
400
0

Лучше, чем Санчо. Экс-игрок Челси оценил игру Мудрика в матче с Ноттингемом

Тони Каскарино раскритиковал игру Джейдона и похвалил Михаила за поединок 7-го тура АПЛ

08 октября 2024, 11:09 |
400
0
Лучше, чем Санчо. Экс-игрок Челси оценил игру Мудрика в матче с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдо Санчо и Михаил Мудрик

Бывший игрок Челси Тони Каскарино подверг критике игру Джейдона Санчо в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги с Ноттингем Форест (1:1) и похвалил Михаила Мудрика.

«Правда заключается в том, что Санчо облегчил работу правому защитнику Ноттингем Форест. Нет сомнений, что Санчо – хороший игрок, умеющий работать с мячом, но он играет настолько консервативно.

Джейдон не может позволить себе быть посредственным: он должен предлагать больше в матчах, если собирается быть впереди таких игроков как Кристофер Нкунку, Педру Нету и Михаил Мудрик. Даже в те несколько минут компенсированного времени, когда играл Мудрик, он доставлял Форесту проблемы своей прямотой», – сказал Каскарино.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу с Ноттингемом (1:1) на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.

Ранее ведущий talkSPORT Квеку Афари заявил, что у Михаила нет футбольного IQ, чтобы играть в АПЛ.

Видеообзор матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)

По теме:
Определен лучший тренер АПЛ XXI века. Он лучше Пепа, Венгера и Моуриньо
Не легенды Джеррард и Бекхэм. Назван лучший игрок АПЛ 2000-х
Экс-футболист Челси – о Мудрике: «Я не вижу там игрока, ему нужно...»
Джейдон Санчо Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест Челси Ноттингем Форест - Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08 октября 2024, 05:01 0
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика

Лука Черчионе сравнил Артема с Ромелу Лукаку

Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне
Футбол | 08 октября 2024, 07:40 1
Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне
Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне

Поляк – о своем статусе в каталонском коллективе

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 08.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Футбол | 07.10.2024, 16:05
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 08.10.2024, 07:17
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком
06.10.2024, 11:23 1
Бокс
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 07:22 51
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
06.10.2024, 10:31
Футбол
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем