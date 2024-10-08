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Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 04:43 | Обновлено 08 октября 2024, 05:02
16
0

Президент Вереса пояснил защитную тактику в матче против Шахтера

Иван Надеин отметил, что болельщик будет недоволен, если не будет результата

08 октября 2024, 04:43 | Обновлено 08 октября 2024, 05:02
16
0
Президент Вереса пояснил защитную тактику в матче против Шахтера
УПЛ ТБ. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин рассказал, как он относится к защитной тактике ровенской команды, которая была применена в матче против Шахтера (1:1):

«Несомненно, болельщику хочется открытый, яркий футбол. Это то, что нравится болельщикам.

Но если не будет результата, то болельщик тоже будет недоволен, какая бы там феноменальная игра ни была.

Футбол – это спорт, и на первом месте всегда будет результат. Если такая тактика приносит результат, это имеет право на жизнь.

Если болельщик выходит из стадиона с положительными эмоциями, то мы на верном пути. Футбол – все равно для болельщика».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Надеин Верес - Шахтер Шахтер Донецк болельщики
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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