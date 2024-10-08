Президент Вереса пояснил защитную тактику в матче против Шахтера

Президент Вереса Иван Надеин рассказал, как он относится к защитной тактике ровенской команды, которая была применена в матче против Шахтера (1:1):

«Несомненно, болельщику хочется открытый, яркий футбол. Это то, что нравится болельщикам.

Но если не будет результата, то болельщик тоже будет недоволен, какая бы там феноменальная игра ни была.

Футбол – это спорт, и на первом месте всегда будет результат. Если такая тактика приносит результат, это имеет право на жизнь.

Если болельщик выходит из стадиона с положительными эмоциями, то мы на верном пути. Футбол – все равно для болельщика».