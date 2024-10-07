«Ни один - не увидел бы...». Эксарбитр о пенальти в ворота Александрии

Очередной, 9-й тур в УПЛ не обошелся без эмоций, которые были вызваны судейскими решениями.

Это, в частности, произошло в матче «Александрия» - «Рух», в котором при счете 1:0 в пользу хозяев был назначен пенальти. Приговор арбитра, который указал на одиннадцатиметровую отметку на 6-й, компенсированной ко второму тайму минуте, мгновенно повысил градус матча. Александриец Мигель Кампош в собственной штрафной площадке наступил на ногу львовянина Игоря Краснопира, и это его действие не осталось без внимания арбитра VAR. Получив сигнал от коллеги, главный арбитр Дмитрий Панчишин долго рассматривал эпизод на мониторе, после чего и назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Понятно, что как до, так и после назначения рефери попал в окружение нескольких игроков «Александрии», которые высказывали свои мысли относительно эпизода. Недовольным был и тренерский штаб хозяев во главе с Русланом Ротанем. Но как бы там ни было, счет был зафиксирован – 1:1.

Вот как прокомментировал упомянутый эпизод для Sport.ua экс-арбитр ФИФА Олег Орехов.

«К сожалению для «Александрии», это нарушение и 11-метровый, – сказал он. - На видеоповторах четко видно, что Кампош наступает на ахил Краснопира. Это очевидное нарушение правил. Хотел бы отметить, что это удалось определить только благодаря VAR. Ведь ни один арбитр этот эпизод никогда не увидел бы».

Ранее мы сообщали, что в «Александрии» отреагировали на спорный пенальти в матче с «Рухом».