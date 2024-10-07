Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ни один - не увидел бы...». Эксарбитр о пенальти в ворота Александрии
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 13:35 | Обновлено 07 октября 2024, 13:36
365
1

«Ни один - не увидел бы...». Эксарбитр о пенальти в ворота Александрии

Спорный момент возник в компенсированное время игры между «Александрией» и «Рухом»

07 октября 2024, 13:35 | Обновлено 07 октября 2024, 13:36
365
1
«Ни один - не увидел бы...». Эксарбитр о пенальти в ворота Александрии
fco.com.ua. Александрия – Рух

Очередной, 9-й тур в УПЛ не обошелся без эмоций, которые были вызваны судейскими решениями.

Это, в частности, произошло в матче «Александрия» - «Рух», в котором при счете 1:0 в пользу хозяев был назначен пенальти. Приговор арбитра, который указал на одиннадцатиметровую отметку на 6-й, компенсированной ко второму тайму минуте, мгновенно повысил градус матча. Александриец Мигель Кампош в собственной штрафной площадке наступил на ногу львовянина Игоря Краснопира, и это его действие не осталось без внимания арбитра VAR. Получив сигнал от коллеги, главный арбитр Дмитрий Панчишин долго рассматривал эпизод на мониторе, после чего и назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Понятно, что как до, так и после назначения рефери попал в окружение нескольких игроков «Александрии», которые высказывали свои мысли относительно эпизода. Недовольным был и тренерский штаб хозяев во главе с Русланом Ротанем. Но как бы там ни было, счет был зафиксирован – 1:1.

Вот как прокомментировал упомянутый эпизод для Sport.ua экс-арбитр ФИФА Олег Орехов.

«К сожалению для «Александрии», это нарушение и 11-метровый, – сказал он. - На видеоповторах четко видно, что Кампош наступает на ахил Краснопира. Это очевидное нарушение правил. Хотел бы отметить, что это удалось определить только благодаря VAR. Ведь ни один арбитр этот эпизод никогда не увидел бы».

Ранее мы сообщали, что в «Александрии» отреагировали на спорный пенальти в матче с «Рухом».

По теме:
Ворскла-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бондарь ответил всем, кто критикует Шахтер и Динамо за европоражения
Вторая лига. Колос-2 обыграл Чернигов и укрепил лидерство
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пенальти Александрия Рух Львов Александрия - Рух судьи (арбитры) Олег Орехов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны все игровые показатели Довбика в матче с Монцей
Футбол | 07 октября 2024, 12:01 0
Стали известны все игровые показатели Довбика в матче с Монцей
Стали известны все игровые показатели Довбика в матче с Монцей

Украинец с голом стал лучшим игроком поединка

Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 06 октября 2024, 21:49 1
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол

6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре Серии А

Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Футбол | 06.10.2024, 20:50
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Трубин ушел в раздевалку. Матч Насьонал – Бенфика прерван. Что случилось?
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
«В этом и ужас». В Италии оценили Рому на старте сезона и вспомнили Довбика
Футбол | 07.10.2024, 11:31
«В этом и ужас». В Италии оценили Рому на старте сезона и вспомнили Довбика
«В этом и ужас». В Италии оценили Рому на старте сезона и вспомнили Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Жоден арбітр не побачив би пенальті і у грі Динамо - Кривбас, але там дуже потрібно було побачити те, чого не було!)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
05.10.2024, 13:15
Бокс
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
06.10.2024, 07:55 2
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 80
Футзал
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
05.10.2024, 23:32 8
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем