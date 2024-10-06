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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 11:46 | Обновлено 06 октября 2024, 12:02
1134
1

В Александрии отреагировали на спорный пенальти в матче с Рухом

Дмитрий Китаев сделал заявление

06 октября 2024, 11:46 | Обновлено 06 октября 2024, 12:02
1134
1
В Александрии отреагировали на спорный пенальти в матче с Рухом
ФК Александрия

Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался относительно спорного пенальти, который был назначен в конце матча с «Рухом» (1:1) в рамках 9-го тура УПЛ.

«Я бы не хотел комментировать этот эпизод. Однозначной позиции по этому вопросу нет. В любом случае, мое мнение будет субъективным, а не объективным. Пусть этот момент разбирает Комитет арбитров УАФ и дает свою оценку. Как я оцениваю судейство во вчерашнем матче? Один эпизод в матче все смазал. До 90+5 минуты, в принципе, все было нормально», – сказал Китаев.

«Александрия» возглавляет таблицу УПЛ с 20 очками в восьми матчах.

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Дмитрий Китаев Александрия Александрия - Рух Рух Львов Дмитрий Панчишин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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fin
А якби пенальті подібне призначили у ворота суперників Олександрії, то, цікаво, яка була б реакція керівництва клубу? Хоча і так ясно - безсумнівний пенальті.
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