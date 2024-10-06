В Александрии отреагировали на спорный пенальти в матче с Рухом

Исполнительный директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался относительно спорного пенальти, который был назначен в конце матча с «Рухом» (1:1) в рамках 9-го тура УПЛ.

«Я бы не хотел комментировать этот эпизод. Однозначной позиции по этому вопросу нет. В любом случае, мое мнение будет субъективным, а не объективным. Пусть этот момент разбирает Комитет арбитров УАФ и дает свою оценку. Как я оцениваю судейство во вчерашнем матче? Один эпизод в матче все смазал. До 90+5 минуты, в принципе, все было нормально», – сказал Китаев.

«Александрия» возглавляет таблицу УПЛ с 20 очками в восьми матчах.