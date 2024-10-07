Corriere dello Sport: Довбик пытается нести Рому на плечах. Но он еще не...

Издание Corriere dello Sport высоко оценило игру украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 7-го тура итальянской Серии А с Монцей (1:1).

«Это был гол после гигантского слалома. Он прошел двух защитников Монцы, прежде чем поразить ворота и переиграть Пицциньякко. Артем Довбик голами пытается нести Рому на своих плечах. В моменте, который привел к голу, украинец продемонстрировал настоящий шедевр – с самого начала, когда освободился от опеки Иццо, до его дриблинга и результативного удара.

Незадолго до этого бывший игрок Жироны упустил прекрасную возможность, но это работа для Юрича: он знает, что нападающий еще не такой смертоносный, каким мог бы быть, и ему есть куда совершенствоваться – а это может привести к множеству голов. В Риме лучший бомбардир Ла Лиги все больше будет становиться любимцем болельщиков, особенно в отсутствие Дибалы», – говорится в материале издания.

6 октября Рома сыграла вничью с Монцей в 7-м туре чемпионата Италии со счетом 1:1. Украинский форвард волков Артем Довбик забил единственный мяч команды на 61-й минуте.

Видеообзор матча Монца – Рома (1:1)