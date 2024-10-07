«В этом и ужас». В Италии оценили Рому на старте сезона и вспомнили Довбика

Римская «Рома» неуверенно стартовала в новом сезоне, выиграв всего два матча из девяти во всех турнирах.

Известное итальянское издание TUTTO mercato WEB оценило старт римского клуба в сезоне 2024/25 и вспомнило и о новичке команды – украинце Артеме Довбике.

«Старт сезона для «Ромы» явно не соответствует ожиданиям. Несмотря на европейские амбиции и летний рынок, который, казалось бы, усилил состав, «волки» пытаются найти убедительную игру. Смена тренера, с увольнением Даниэле Де Росси и приходом Ивана Юрича, безусловно, не помогла столичной команде, пытающейся найти свою игру и идентичность. В этом сценарии неопределенности есть одно имя, которое сияет больше всего: Артем Довбик.



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Украинский нападающий «Ромы», приобретенный летом у «Жироны», является, пожалуй, одним из немногих ярких пятен на старте сезона: после старта сезона Довбик начал делать то, что у него получается лучше всего: нападающий «джаллоросси» забил четыре гола в девяти матчах в чемпионате и Лиге конференций.

Одной из проблем «Ромы» на старте сезона является плохая игра в атаке: да, Довбик начал регулярно забивать, но его партнерам по команде очень трудно найти путь к воротам – в этом и весь ужас. На счету Дибалы лишь один гол, равно как и у Шомуродова, и у Эль-Шаарави. А прежде всего, Суле – у одного из самых громких подписаний летней кампании «Ромы», все еще ноль голов», – говорится в статье портале TUTTO mercato WEB.

Сейчас «Рома» после семи туров Серии А занимает девятое место с десятью очками в активе.