Еще одна травма в Реале. Клуб выразил свою недовольство
Милитао угодил в лазарет команды
Травмы не перестают преследовать мадридский «Реал». После матча с «Вильярреалом» (2:0) еще один футболист сообщил о проблемах со здоровьем. Несмотря на это, он отправился в тренировочный лагерь своей национальной команды. Руководство «Реала» было в ярости.
Во встрече с «Вильярреалом» серьезную травму получил капитан «Реала» Дани Карвахаль. После тщательного обследования худший сценарий стал явью. Правый защитник порвал крестообразные связки.
Винисиус Жуниор и Эдер Милитао также не доиграли матч с «Вильярреалом». Нападающий «Реала» получил травму шейного отдела позвоночника. Защитник же покинул поле раньше времени из-за мышечной проблемы.
По информации AS, несмотря на травму, федерация попросила Милитао приехать в тренировочный лагерь сборной Бразилии. Сотрудники хотели провести дополнительные тесты, чтобы выяснить, не умышленно ли «Реал» отстранил футболиста от игры.
Решение бразильской ассоциации возмутило столичный клуб. Ведь путь до Сан-Паулу, где базируется национальная команда, занимает 12 часов. На месте выяснилось, что у Милитао действительно есть проблемы со здоровьем. Поэтому футболист вернулся в Мадрид.
Однако отсутствие 26-летнего футболиста в игре продлится недолго. Испанские СМИ сообщают, что он вернется на поле сразу после перерыва на матчи сборных.
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