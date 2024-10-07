Еще одна травма в Реале. Клуб выразил свою недовольство

Травмы не перестают преследовать мадридский «Реал». После матча с «Вильярреалом» (2:0) еще один футболист сообщил о проблемах со здоровьем. Несмотря на это, он отправился в тренировочный лагерь своей национальной команды. Руководство «Реала» было в ярости.

Во встрече с «Вильярреалом» серьезную травму получил капитан «Реала» Дани Карвахаль. После тщательного обследования худший сценарий стал явью. Правый защитник порвал крестообразные связки.

Винисиус Жуниор и Эдер Милитао также не доиграли матч с «Вильярреалом». Нападающий «Реала» получил травму шейного отдела позвоночника. Защитник же покинул поле раньше времени из-за мышечной проблемы.

По информации AS, несмотря на травму, федерация попросила Милитао приехать в тренировочный лагерь сборной Бразилии. Сотрудники хотели провести дополнительные тесты, чтобы выяснить, не умышленно ли «Реал» отстранил футболиста от игры.

Решение бразильской ассоциации возмутило столичный клуб. Ведь путь до Сан-Паулу, где базируется национальная команда, занимает 12 часов. На месте выяснилось, что у Милитао действительно есть проблемы со здоровьем. Поэтому футболист вернулся в Мадрид.

Однако отсутствие 26-летнего футболиста в игре продлится недолго. Испанские СМИ сообщают, что он вернется на поле сразу после перерыва на матчи сборных.