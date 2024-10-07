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Испания
07 октября 2024, 11:26 | Обновлено 07 октября 2024, 11:46
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Карвахалем после его травмы

Новое соглашение Дани с королевским клубом рассчитано до лета 2026 года

07 октября 2024, 11:26 | Обновлено 07 октября 2024, 11:46
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с Карвахалем после его травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

6 октября мадридский Реал официально продлил контракт с 32-летним испанским защитником Дани Карвахалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В составе королевского клуба Карвахаль выиграл 26 титулов в 427 матчах: 6 трофеев Лиги чемпионов, 5 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 трофея Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

Реал объявил о продлении контракта с Карвахалем сразу же после того, как Дани получил травму в матче против Вильярреала (2:0) в 9-м туре Ла Лиги 2024/25. Испанцу диагностировали разрыв внешней коллатеральной связки и подколенного сухожилия правой ноги. В ближайшие дни Дани ждет операция. По информации Marca, Карвахаль пропустит около года.

В текущем сезоне Карвахаль отыграл 13 матчей во всех турнирах за Реал, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Реал Мадрид хочет показать Карвахалю всю свою поддержку и любовь и желает ему скорейшего выздоровления, чтобы мы могли снова наслаждаться его футболом на поле как можно скорее», – говорится в заявлении пресс-службы сливочных.

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Даниил Агарков Источник: ФК Реал Мадрид
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