«Иногда он раздражает». Польский журналист обвинил Судакова в эгоизме

Польский журналист Камил Рогольски после покера полузащитника Шахтера Георгия Судакова в ворота ЛНЗ в матче 9-го тура УПЛ объяснил, почему критиковал 22-летнего хавбека.

«Проблема Судакова глубже. После того, как в январе провалился его трансфер в Италию, он начал играть эгоистично.

Я был уверен, что он покинет Шахтер летом, но из-за плохой игры на Евро это стало невозможным. Я все еще верю в его мастерство, но иногда он раздражает», – написал Роговски в X (Twitter).

В текущем сезоне Судаков провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)