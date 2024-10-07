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  4. «Иногда он раздражает». Польский журналист обвинил Судакова в эгоизме
Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 11:55 |
466
0

«Иногда он раздражает». Польский журналист обвинил Судакова в эгоизме

Камил Рогольски все же верит в мастерство Георгия

07 октября 2024, 11:55 |
466
0
«Иногда он раздражает». Польский журналист обвинил Судакова в эгоизме
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Польский журналист Камил Рогольски после покера полузащитника Шахтера Георгия Судакова в ворота ЛНЗ в матче 9-го тура УПЛ объяснил, почему критиковал 22-летнего хавбека.

«Проблема Судакова глубже. После того, как в январе провалился его трансфер в Италию, он начал играть эгоистично.

Я был уверен, что он покинет Шахтер летом, но из-за плохой игры на Евро это стало невозможным. Я все еще верю в его мастерство, но иногда он раздражает», – написал Роговски в X (Twitter).

В текущем сезоне Судаков провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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