«Иногда он раздражает». Польский журналист обвинил Судакова в эгоизме
Камил Рогольски все же верит в мастерство Георгия
Польский журналист Камил Рогольски после покера полузащитника Шахтера Георгия Судакова в ворота ЛНЗ в матче 9-го тура УПЛ объяснил, почему критиковал 22-летнего хавбека.
«Проблема Судакова глубже. После того, как в январе провалился его трансфер в Италию, он начал играть эгоистично.
Я был уверен, что он покинет Шахтер летом, но из-за плохой игры на Евро это стало невозможным. Я все еще верю в его мастерство, но иногда он раздражает», – написал Роговски в X (Twitter).
В текущем сезоне Судаков провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ (5:1)
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