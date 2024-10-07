«Это жизнь...» Вернидуб пояснил, почему Кривбасс проиграл Динамо

6 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ между командами Динамо и Кривбасс. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После завершения встречи главный тренер коллектива из Кривого Рога Юрий Вернидуб провел пресс-конференцию:

– Нечего говорить. Мы снова проиграли 1:2 «Динамо». Двигаемся дальше, будем готовиться к следующим матчам. «Динамо» сегодня забило два быстрых гола в первом тайме, где-то у нас что-то не пошло. До перерыва мы один гол отыграли. Во втором тайме мы больше хотели забить, а соперник хотел сберечь этот результат. Так матч и завершился – 2:1. После перерыва у обеих команд были полумоменты, чего-то серьезного я не увидел.

– Прокомментируйте замены, которые вы сделали…

– Те, кто был на скамейке запасных, то они и вышли. Дал возможность дебютировать молодому Каменскому из U-19. Парню 17 лет только исполнилось. Вы же видели, во втором тайме в запасе было два вратаря и двое молодых ребят из U-19. Повреждения по ходу игры получили Лунев и По. Плюс в сборные поедут Бизимана и Соса, останется вообще еще меньше футболистов. Будем искать усиление в Кривбассе U-19. Это жизнь. Что есть, то есть. Будем из этой ситуации выходить, никуда не денешься.

– Был неплохой второй тайм в исполнении «Кривбасса», но чего-то не хватало. Кадров?

– В прошлом году, когда мы стали бронзовыми призерами, у нас как сейчас у «Динамо» было по два игрока на каждую позицию. На флешинтервью меня спросили, не было ли сегодня «Динамо» тяжелым после матча в Лиге Европы. А я спрашиваю, почему? В Германии играли из сегодняшнего состава только трое: Бущан, Попов и Михавко. Остальные не играли. Поэтому все свежие, почему они должны быть утомлены. Это очень хорошо, что у «Динамо» есть такая возможность.

Желаю и «Динамо», и «Шахтеру», чтобы они брали эти «золотые» очки для Украины, но им очень тяжело. Понимаю это, потому что Кривбасс играл с Бетисом, и это действительно трудно проводить столько времени в переездах. А если у тебя нет глубины состава, это вообще…

– История со Стецьковым закончена будет ли продолжение?

– Вы читали интервью генерального директора и советника президента ФК «Кривбасс»? Они уже все сказали на этот счет.

Видеообзор матча Динамо – Кривбасс (2:1)