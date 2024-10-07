Инсайдер поделился планами дисквалифицированного Погба

Французский полузащитник Поль Погба намерен покинуть туринский «Ювентус», с которым имеет контракт.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в понедельник, 7 октября, игрок и клуб начнут переговоры о разрыве сотрудничества.

Погба хочет получить статус свободного агента и уверен, что такой вариант является лучшим для его карьеры.

Напомним, ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил 4-летнюю дисквалификацию Поля Погба за проваленный тест на допинг до 18 месяцев. Таким образом, Поль сможет вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта будущего года может вновь играть. Кроме этого, отменен штраф, ранее наложенный на полузащитника.

31-летний Погба имеет контракт с «Ювентусом», который рассчитан до лета 2026 года.