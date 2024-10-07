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Италия
07 октября 2024, 05:41 | Обновлено 07 октября 2024, 05:47
226
0

Инсайдер поделился планами дисквалифицированного Погба

Француз остается на контракте в «Ювентусе»

07 октября 2024, 05:41 | Обновлено 07 октября 2024, 05:47
226
0
Инсайдер поделился планами дисквалифицированного Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба намерен покинуть туринский «Ювентус», с которым имеет контракт.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в понедельник, 7 октября, игрок и клуб начнут переговоры о разрыве сотрудничества.

Погба хочет получить статус свободного агента и уверен, что такой вариант является лучшим для его карьеры.

Напомним, ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил 4-летнюю дисквалификацию Поля Погба за проваленный тест на допинг до 18 месяцев. Таким образом, Поль сможет вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта будущего года может вновь играть. Кроме этого, отменен штраф, ранее наложенный на полузащитника.

31-летний Погба имеет контракт с «Ювентусом», который рассчитан до лета 2026 года.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Поль Погба
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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