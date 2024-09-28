В Ювентусе решили, как быть дальше с дисквалифицированным Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга, может расторгнуть контракт с туринским клубом.

Руководство «старой синьоры» склоняется к варианту прекращения отношений с французом, поскольку считает, что дисквалификация Погба вряд ли будет аннулирована. Контракт Поля с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

Как известно, в августе прошлого года Поль Погба сдал допинг-текст, который дал положительный результат. В феврале этого года суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. Погба подал апелляцию.

Ранее Поль Погба рассказал о жизнь в ожидании рассмотрения апелляции.