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  4. В Ювентусе решили, как быть дальше с дисквалифицированным Погба
Италия
28 сентября 2024, 09:22 |
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В Ювентусе решили, как быть дальше с дисквалифицированным Погба

Туринцы определились с будущим полузащитника

28 сентября 2024, 09:22 |
420
0
В Ювентусе решили, как быть дальше с дисквалифицированным Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга, может расторгнуть контракт с туринским клубом.

Руководство «старой синьоры» склоняется к варианту прекращения отношений с французом, поскольку считает, что дисквалификация Погба вряд ли будет аннулирована. Контракт Поля с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

Как известно, в августе прошлого года Поль Погба сдал допинг-текст, который дал положительный результат. В феврале этого года суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. Погба подал апелляцию.

Ранее Поль Погба рассказал о жизнь в ожидании рассмотрения апелляции.

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Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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