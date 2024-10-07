«Это обидно...» Тренер Ромы оценил матч с Монцей, в которой Довбик забил

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

О поединке высказался наставник «Ромы» Иван Юрич.

«Мы сыграли неплохо, только один шанс был у соперника, кроме пропущенного мяча, я видел действительно красивую Рому, и сейчас все происходит примерно так. Выступление было хорошим, действительно великолепным. Я думаю, что мы все видели пенальти, который должен был назначить судья, нечего говорить.

Монца пробила по воротам три раза, это было наше полное доминирование, мы создаем много моментов, но нам нужно забивать больше голов, это обидно, потому что сегодня мы сделали очень мало ошибок. Отношение было правильным, у нас не было ощущения, что мы можем пропустить гол.

К сожалению, такое случается, потом мы снова начали создавать моменты, и у нас получалось хорошо. В других играх я не видел, чтобы команды так усложняли игру Монце, но, к сожалению, все получилось именно так. Команда играет хорошо, мы хорошо владеем мячом, и у нас есть много молодых игроков, над которыми нужно работать. Нам нужно поднять уровень каждого, но я вижу хорошие результаты», – сказал Юрич.