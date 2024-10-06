Стала известна оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси – Ноттингем Форест

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й, отыграв 15 минут компенсированного арбитром времени.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор забитого мяча в составе синих Нони Мадуэке (8.3).

Оценки WhoScored за матч Челси – Ноттингем Форест (1:1)