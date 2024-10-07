Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Опытный защитник получил травму колена
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.
Украинский вратарь Андрей Лунин поддержал своего одноклубника через социальные сети.
«Мы все с тобой. Ты скоро вернешься и станешь гораздо более сильной машиной», – поддержал Лунин Карвахаля.
ФОТО. Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Пушича успешно вернулась на внутреннюю арену, после краха в еврокубках
Иван Юрич высказался о последнем матче в Серии А