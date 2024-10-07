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  4. Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Испания
07 октября 2024, 01:11 |
277
0

Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги

Опытный защитник получил травму колена

07 октября 2024, 01:11 |
277
0
Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В конце матча ужасную травму получил фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Испанец не смог продолжить матч и покинул поле на носилках со слезами на глазах.

Украинский вратарь Андрей Лунин поддержал своего одноклубника через социальные сети.

«Мы все с тобой. Ты скоро вернешься и станешь гораздо более сильной машиной», – поддержал Лунин Карвахаля.

ФОТО. Лунин обратился к Карвахалю после ужасной травмы в последней игре Ла Лиги

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Вильярреал травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Ла Лига Дани Карвахаль Андрей Лунин Реал - Вильярреал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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