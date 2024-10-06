Президент Металлист 1925 оценил работу ван Леувена и рассказал о целях

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов ответил на вопросы болельщиков команды и клуба, которые ему были заданы в инстаграме.

Среди прочего владелец харьковского клуба дал оценку работе тренерского штаба во главе с Патриком ван Леувеном и рассказал о турнирных планах коллектива.

– Как вам сейчас «Металлист 1925»?

– Достаточно сложно ответить однозначно, потому что есть большое количество вопросов ко всему коллективу. Хотелось бы чтобы вы понимали, что очень сложно прийти в большой коллектив, а наш клуб, это действительно, большой коллектив и отстроить его так быстро, как только возможно. Если ты строишь с нуля, то ты делаешь так, как тебе нужно, а мы пришли, когда команда уже существовала. Мне, на сегодняшний день, многое не нравится, но, я думаю, мы сделаем все так, как надо.

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– Состоится ли возвращение в УПЛ уже по завершении этого сезона?

– Очень много работы мы ведем, которую вы, к сожалению, не видите. Уже вырисовывается игра, я думаю, у нас все получится. Не знаю удастся ли это сделать напрямую, будет очень сложно. Однако постараемся все сделать, чтобы выйти через переходные матчи.

– Вы довольны тренерским штабом?

– Да, Патрик и его команда – это серьезные специалисты, им надо дать время, они пришли в новую команду, очень подавленный коллектив. Им нужно время, чтобы адаптироваться, поработать с командой. Из того, что я вижу, уже есть определенные результаты. Конечно, кто-то скажет, что давайте выигрывать все на свете, но так не бывает. Он только пришел и начал свою работу, но уже появляется игра, которой очень давно мы не видели у нашей команды.