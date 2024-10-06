В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с травмой Винисиуса Жуниора, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).

«После обследования Винисиуса Жуниора у игрока диагностирована травма шейного отдела позвоночника», – говорится в релизе «галактикос».

Ранее, напомним, «Реал» выступил с официальным заявлением относительно тяжелой травмы Дани Карвахаля.