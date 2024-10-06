Испания06 октября 2024, 13:03 | Обновлено 06 октября 2024, 13:07
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В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
Вингер травмировался в матче с «Вильярреалом»
06 октября 2024, 13:03 | Обновлено 06 октября 2024, 13:07
446
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Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с травмой Винисиуса Жуниора, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).
«После обследования Винисиуса Жуниора у игрока диагностирована травма шейного отдела позвоночника», – говорится в релизе «галактикос».
Ранее, напомним, «Реал» выступил с официальным заявлением относительно тяжелой травмы Дани Карвахаля.
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