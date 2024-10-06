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Испания
06 октября 2024, 13:03 | Обновлено 06 октября 2024, 13:07
446
0

В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором

Вингер травмировался в матче с «Вильярреалом»

06 октября 2024, 13:03 | Обновлено 06 октября 2024, 13:07
446
0
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с травмой Винисиуса Жуниора, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).

«После обследования Винисиуса Жуниора у игрока диагностирована травма шейного отдела позвоночника», – говорится в релизе «галактикос».

Ранее, напомним, «Реал» выступил с официальным заявлением относительно тяжелой травмы Дани Карвахаля.

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травма Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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