Назван лучший левый вингер планеты на данный момент. Он – из Ла Лиги
№1 – Винисиус Жуниор из «Реала»
Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших левых вингеров на данный момент.
Первое место в реестре занял бразилец Винисиус Жуниор, защищающий цвета мадридского «Реала».
Он в первой тройке опередил Рафаэла Леау из «Милана» и Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.
Сообщается, что выбор командой FourFourTwo делался на основании не только показателей текущего состояния футболистов, а и на выступлениях игроков в течение последних двух-трех сезонов.
10 лучших левых вингеров мира на данный момент (версия FourFourTwo)
- 1. Винисиус Жуниор («Реал»)
- 2. Рафаэл Леау («Милан»)
- 3. Нико Уильямс («Атлетик»)
- 4. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- 5. Жереми Доку («Манчестер Сити»)
- 6. Луис Диас («Ливерпуль»)
- 7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»)
- 8. Кингсли Коман («Бавария»)
- 9. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»)
- 10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
Ранее, напомним, был определен лучший вратарь мира на сегодня.
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