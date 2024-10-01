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Испания
01 октября 2024, 08:59 | Обновлено 01 октября 2024, 09:01
643
0

Назван лучший левый вингер планеты на данный момент. Он – из Ла Лиги

№1 – Винисиус Жуниор из «Реала»

01 октября 2024, 08:59 | Обновлено 01 октября 2024, 09:01
643
0
Назван лучший левый вингер планеты на данный момент. Он – из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших левых вингеров на данный момент.

Первое место в реестре занял бразилец Винисиус Жуниор, защищающий цвета мадридского «Реала».

Он в первой тройке опередил Рафаэла Леау из «Милана» и Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

Сообщается, что выбор командой FourFourTwo делался на основании не только показателей текущего состояния футболистов, а и на выступлениях игроков в течение последних двух-трех сезонов.

10 лучших левых вингеров мира на данный момент (версия FourFourTwo)

  • 1. Винисиус Жуниор («Реал»)
  • 2. Рафаэл Леау («Милан»)
  • 3. Нико Уильямс («Атлетик»)
  • 4. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
  • 5. Жереми Доку («Манчестер Сити»)
  • 6. Луис Диас («Ливерпуль»)
  • 7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»)
  • 8. Кингсли Коман («Бавария»)
  • 9. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»)
  • 10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

Ранее, напомним, был определен лучший вратарь мира на сегодня.

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Винисиус Жуниор Рафаэл Леау Нико Уильямс Хвича Кварацхелия Жереми Доку Луис Диас Габриэл Мартинелли Кингсли Коман Сон Хын Мин
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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