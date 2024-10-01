Назван лучший левый вингер планеты на данный момент. Он – из Ла Лиги

Авторитетное британское издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших левых вингеров на данный момент.

Первое место в реестре занял бразилец Винисиус Жуниор, защищающий цвета мадридского «Реала».

Он в первой тройке опередил Рафаэла Леау из «Милана» и Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

Сообщается, что выбор командой FourFourTwo делался на основании не только показателей текущего состояния футболистов, а и на выступлениях игроков в течение последних двух-трех сезонов.

10 лучших левых вингеров мира на данный момент (версия FourFourTwo)

1. Винисиус Жуниор («Реал»)

2. Рафаэл Леау («Милан»)

3. Нико Уильямс («Атлетик»)

4. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

5. Жереми Доку («Манчестер Сити»)

6. Луис Диас («Ливерпуль»)

7. Габриэл Мартинелли («Арсенал»)

8. Кингсли Коман («Бавария»)

9. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»)

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

Ранее, напомним, был определен лучший вратарь мира на сегодня.