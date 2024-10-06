Реал выступил с официальным заявлением по травме Карвахаля

Мадридский «Реал» выступил с официальным релизом в связи с травмой Дани Карвахаля, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).

«После обследования Дани Карвахаля, проведенного медицинской службой клуба, у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он будет прооперирован в ближайшие дни», – сказано в заявлении.

Напомним, ранее стала известна реакция Андрея Лунина на свой clean sheet в игре с «Вильярреалом» и травму Дани Карвахаля.