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  4. Реал выступил с официальным заявлением по травме Карвахаля
Испания
06 октября 2024, 11:41 |
232
0

Реал выступил с официальным заявлением по травме Карвахаля

Защитник получил повреждение в игре с «Вильярреалом»

06 октября 2024, 11:41 |
232
0
Реал выступил с официальным заявлением по травме Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Мадридский «Реал» выступил с официальным релизом в связи с травмой Дани Карвахаля, которую он получил 5 октября в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).

«После обследования Дани Карвахаля, проведенного медицинской службой клуба, у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он будет прооперирован в ближайшие дни», – сказано в заявлении.

Напомним, ранее стала известна реакция Андрея Лунина на свой clean sheet в игре с «Вильярреалом» и травму Дани Карвахаля.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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