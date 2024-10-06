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Испания
06 октября 2024, 09:55 | Обновлено 06 октября 2024, 10:04
173
0

Известна реакция Лунина на clean sheet с Вильярреалом и травму Карвахаля

Украинец провел первый сухой матч за «Реал» в этом сезоне

06 октября 2024, 09:55 | Обновлено 06 октября 2024, 10:04
173
0
Известна реакция Лунина на clean sheet с Вильярреалом и травму Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» обыграл дома «Вильярреал» со счетом 2:0.

Для украинца Андрея Лунина, который защищал ворота «галактикос», эта игра стала первой в нынешнем сезоне, в которой он сохранил свои ворота «сухими».

Впрочем, для «Реала» победа над «Вильярреалом» омрачилась серьезной травмой Дани Карвахаля.

«Хорошая игра команды. Сухой матч. Сил тебе, машина Дани Карвахаль. Мы все тебя очень любим», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее Дани Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы и рассказал о восстановлении.

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Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы. Дани – о восстановлении
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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