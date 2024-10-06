Известна реакция Лунина на clean sheet с Вильярреалом и травму Карвахаля

5 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» обыграл дома «Вильярреал» со счетом 2:0.

Для украинца Андрея Лунина, который защищал ворота «галактикос», эта игра стала первой в нынешнем сезоне, в которой он сохранил свои ворота «сухими».

Впрочем, для «Реала» победа над «Вильярреалом» омрачилась серьезной травмой Дани Карвахаля.

«Хорошая игра команды. Сухой матч. Сил тебе, машина Дани Карвахаль. Мы все тебя очень любим», – написал Лунин в инстаграме.

Ранее Дани Карвахаль подтвердил серьезность своей травмы и рассказал о восстановлении.