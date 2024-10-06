Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 9-й тур, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Ужгород
06.10.2024 14:30 – 18 1 : 0
Вильхивцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 октября 2024, 14:30 |
142
0

Вторая лига. 9-й тур, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги

06 октября 2024, 14:30 |
142
0
Вторая лига. 9-й тур, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Куликов-Белка

6 октября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 9-й тур, 6 октября

  • 12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов
  • 13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка
  • 14:30. Ужгород – Вильхивцы
  • 15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка

Турнирная таблица

12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов

13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка

14:30. Ужгород – Вильхивцы

15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч между Шахтером и ЛНЗ
Стала известна причина отсутствия двух игроков Ворсклы в матче с Полесьем
В Металлисте 1925 рассказали о ребрендинге и объединении с Металлистом
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Колос-2 Ковалевка Чернигов Чайка Петропавловская Борщаговка Александрия-2 Ужгород Вильхивцы Рух-2 Львов Куликов-Белка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»
Футбол | 06 октября 2024, 07:01 8
Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»
Экс-игрок Челси – про Мудрика: «Его ноги слишком быстры для его мозга»

Джейсон Канди раскритиковал игру Михаила

Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Теннис | 05 октября 2024, 15:34 11
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае

Юлия продолжает участие в турнире

Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко
Футбол | 06.10.2024, 11:08
Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко
Тренер Эвертона назвал сроки восстановления Миколенко
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05.10.2024, 19:52
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
05.10.2024, 08:05
Бокс
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
05.10.2024, 13:15
Бокс
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
05.10.2024, 18:05 12
Футбол
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
04.10.2024, 15:40 14
Футбол
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 1
Футбол
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
05.10.2024, 11:25
Бокс
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
«Иногда такое прыгают один раз и все». Магучих о рекордной высоте
«Иногда такое прыгают один раз и все». Магучих о рекордной высоте
04.10.2024, 13:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем