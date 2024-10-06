Украина. Вторая лига06 октября 2024, 14:30 |
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Вторая лига. 9-й тур, 6 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября видеотрансляции матчей 9-го тура Второй лиги
06 октября 2024, 14:30 |
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6 октября проходят поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 9-й тур, 6 октября
- 12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов
- 13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка
- 14:30. Ужгород – Вильхивцы
- 15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка
Турнирная таблица
12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов
13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка
14:30. Ужгород – Вильхивцы
15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка
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