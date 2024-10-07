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Украина. Вторая лига
07 октября 2024, 12:23 | Обновлено 07 октября 2024, 13:02
63
0

Вторая лига. Колос-2 обыграл Чернигов и укрепил лидерство

6 октября прошли поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины

07 октября 2024, 12:23 | Обновлено 07 октября 2024, 13:02
63
0
Вторая лига. Колос-2 обыграл Чернигов и укрепил лидерство
ФК Колос

6 октября прошли поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Колос-2 обыграл Чернигов (1:0), набрал 22 очка и укрепил лидерство в группе Б.

Вторая лига. 9-й тур, 6 октября

12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов – 1:0

Гол: Басов, 68

13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка – 4:0

Голы: Плакса, 44, Романенко, 45+2, Безклейный, 57, Базаев, 76 (пен)

14:30. Ужгород – Вильхивцы – 1:0

Гол: Коваленко, 7

15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка – 1:1

Голы: Панченко, 31 – Шарабура, 37

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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