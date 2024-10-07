Вторая лига. Колос-2 обыграл Чернигов и укрепил лидерство
6 октября прошли поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины
6 октября прошли поединки 9-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Колос-2 обыграл Чернигов (1:0), набрал 22 очка и укрепил лидерство в группе Б.
Вторая лига. 9-й тур, 6 октября
12:30. Колос-2 Ковалевка – Чернигов – 1:0
Гол: Басов, 68
13:30. Александрия-2 – Чайка П. Борщаговка – 4:0
Голы: Плакса, 44, Романенко, 45+2, Безклейный, 57, Базаев, 76 (пен)
14:30. Ужгород – Вильхивцы – 1:0
Гол: Коваленко, 7
15:00. Рух-2 Львов – Куликов-Белка – 1:1
Голы: Панченко, 31 – Шарабура, 37
Турнирная таблица
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