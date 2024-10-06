Андреевой было мало. Ястремская и Цуренко получили соперниц в основе Уханя

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 35) и Леся Цуренко (WTA 88) узнали первых соперниц в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Ястремская в 1-м раунде сыграет против «нейтралки» Эрики Андреевой (WTA 67), которая проиграла в финале квалификации Цуренко и попал в основу как лаки-лузер. Ранее Даяна и Эрика дважды играли между собой, счет 2:0 в пользу украинки.

Цуренко в 1/32 финала выйдет на корт против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34). Леся и Кэти ранее четыре раза играли между собой, счет 3:1 в пользу Цуренко.

В Ухане также сыграет и Марта Костюк (WTA 18). На старте соревнований она встретится с Элиной Аванесян (Армения, WTA 47).

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