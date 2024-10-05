С кем сыграет Ястремская? Костюк узнала первую соперницу на турнире в Ухане
Марта в первом раунде соревнований WTA 1000 встретится с Элиной Аванесян
Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
В основной сетки гарантировано сыграют две представительницы Украины: Марта Костюк (WTA 18) и Даяна Ястремская (WTA 35).
Костюк в 1/32 финала тысячника встретится с Элиной Аванесян (Армения, WTA 47). Это будет второй очный поединок соперниц. В январе Марта одолела Элину в 1/32 финала Australian Open.
Ястремская в 1-м раунде престижных соревнований предстоит матч против теннисистки, которая преодолеет сито квалификаци.
В отборе к турниру в Ухане продолжают выступления еще две украинки: Юлия Стародубцева и Леся Цуренко. 5 октября Юлия выиграла у Лауры Зигемунд на старте квалификации, а Леся обыграла Линду Фругвиртову.
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