С кем сыграет Ястремская? Костюк узнала первую соперницу на турнире в Ухане

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В основной сетки гарантировано сыграют две представительницы Украины: Марта Костюк (WTA 18) и Даяна Ястремская (WTA 35).

Костюк в 1/32 финала тысячника встретится с Элиной Аванесян (Армения, WTA 47). Это будет второй очный поединок соперниц. В январе Марта одолела Элину в 1/32 финала Australian Open.

Ястремская в 1-м раунде престижных соревнований предстоит матч против теннисистки, которая преодолеет сито квалификаци.

В отборе к турниру в Ухане продолжают выступления еще две украинки: Юлия Стародубцева и Леся Цуренко. 5 октября Юлия выиграла у Лауры Зигемунд на старте квалификации, а Леся обыграла Линду Фругвиртову.