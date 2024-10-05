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  4. С кем сыграет Ястремская? Костюк узнала первую соперницу на турнире в Ухане
WTA
05 октября 2024, 16:50 |
817
1

С кем сыграет Ястремская? Костюк узнала первую соперницу на турнире в Ухане

Марта в первом раунде соревнований WTA 1000 встретится с Элиной Аванесян

05 октября 2024, 16:50 |
817
1
С кем сыграет Ястремская? Костюк узнала первую соперницу на турнире в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В основной сетки гарантировано сыграют две представительницы Украины: Марта Костюк (WTA 18) и Даяна Ястремская (WTA 35).

Костюк в 1/32 финала тысячника встретится с Элиной Аванесян (Армения, WTA 47). Это будет второй очный поединок соперниц. В январе Марта одолела Элину в 1/32 финала Australian Open.

Ястремская в 1-м раунде престижных соревнований предстоит матч против теннисистки, которая преодолеет сито квалификаци.

В отборе к турниру в Ухане продолжают выступления еще две украинки: Юлия Стародубцева и Леся Цуренко. 5 октября Юлия выиграла у Лауры Зигемунд на старте квалификации, а Леся обыграла Линду Фругвиртову.

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Марта Костюк Даяна Ястремская WTA Ухань Элина Аванесян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Еліна закінчила сезон, але менше Еліни в нашому житті не стало)
В Марти непогана сітка до півфіналу включно, але чи принесе їй це якісь дивіденди? Якщо продовжить виробляти на подачі те, що в Пекіні - то навіть Аванесян не пройде.
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