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  4. «Результат не так важен». Вальверде обесценил победу Реала над Вильярреалом
Испания
06 октября 2024, 11:05 |
443
1

«Результат не так важен». Вальверде обесценил победу Реала над Вильярреалом

Хавбек – о травме у Дани Карвахаля

06 октября 2024, 11:05 |
443
1
«Результат не так важен». Вальверде обесценил победу Реала над Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде дал оценку победе команды над «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре Ла Лиги.

Как известно, в концовке встречи травму колена получил защитник «галактикос» Дани Карвахаль.

«Очень жаль. В конце концов, результат – это не самое главное. Главное – здоровье Карвахаля.

Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое», – признался Вальверде.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Карвахаль
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Чемпіонство не важливе, головне щоб коли якийсь ідіот з реала буде знову бити  по яйцях суперника - то щоб він також не зламав ногу через свою тупість. 
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