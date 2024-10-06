«Результат не так важен». Вальверде обесценил победу Реала над Вильярреалом
Хавбек – о травме у Дани Карвахаля
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде дал оценку победе команды над «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре Ла Лиги.
Как известно, в концовке встречи травму колена получил защитник «галактикос» Дани Карвахаль.
«Очень жаль. В конце концов, результат – это не самое главное. Главное – здоровье Карвахаля.
Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое», – признался Вальверде.
Ранее стало известно, что Карло Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление.
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