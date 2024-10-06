Арсенал – Саутгемптон – 3:1. Волевая победа канониров. Видео голов
Подопечные Микеля Артеты пропустили первыми, но переломили ход матча
Состоялся еще один поединок 7 тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» принимал «Саутгемптон», пропустил первым, но сумел быстро сравнять счет, а затем все же вырвал победу.
АПЛ. 7 тур
Арсенал – Саутгемптон – 3:1
Голы: Хаверц, 58, Мартинелли, 68, Сака, 88 – Арчер, 55.
Арсенал: Раяя, Калафьори (Кивиор, 90), Габриэл, Салиба, Парти (Томиясу, 84), Стерлинг (Мартинелли, 60), Райс, Жоржиньо (Мерино, 61), Сака, Габриэл Жезус (Троссард, 60), Хаверц
Саутгемптон: Ремсдейл, Мэннинг (Онуачу, 74), Сугавара (Тейлор, 90), Уокер-Питерс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш (Армстронг, 74), Даунс, Арибо , Стюарт (Арчер, 72).
События матча
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