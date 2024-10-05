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Арсенал
05.10.2024 17:00 - : -
Саутгемптон
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05 октября 2024, 02:39 | Обновлено 05 октября 2024, 02:41
23
0

Арсенал – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 октября в 17:00 по Киеву

05 октября 2024, 02:39 | Обновлено 05 октября 2024, 02:41
23
0
Арсенал – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

5 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 17:00 по киевсскому времени.

Арсенал

Команда все время в последние годы старается наконец-то столкнуть с пьедестала английского футбола Манчестер Сити. В этом сезоне канониры уже успели сыграть с горожанами, и были близки к тому, чтобы выиграть - на выезде, играя весь второй тайм в меньшинстве после удаления Троссарда. Но все-таки действующий чемпион успел, буквально на последней минуте, сровнять после стандарта. До этого, из-за красной для Райса, теряли очки с Брайтоном. Но остальные поединки получалось выиграть. В прошлом туре АПЛ с Лестером получилось добиться победы 4:2. В рамках мид-уик, в рамках второго тура Лиги чемпионов с ПСЖ сыграли более прагматично, но не менее уверенно: закончили победой 2:0.

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Саутгемптон

Клуб прошлый сезон провел в Чемпионшипе. Это при том, что после появления нового наставника, Драгана Солака, от него ждали борьбы за еврокубки. Не полностью оправдались и надежды на Рассела Мартина и его подопечных. Они не смогли оправдать статус фаворита в Чемпионшипе, не сумев конкурировать за лидерство с Лестером и Ипсвичем. Но потом получилось выиграть стыки, в том числе обыграть на Уэмбли Лидс. Вот только на новом-старом уровне святые пока что откровенно не впечатляют. Даже в Кубке Лиги, обыграв на выезде 5:3 Кардифф, даже Эвертон проходили уже только по итогам затянувшейся серии пенальти. В Премьер-Лиге получилось взять первое очко только в 5-м туре, и то за счет 1:1 с еще одним новичком дивизиона - Ипсвичем. Но с Борнмутом снова было только поражение, причем без особенных вариантов, 1:3.

Статистика личных встреч

Святые не проигрывают вот уже трижды кряду - сначала выиграли, а потом дважды сыграли вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы столичного гранда. Нет каких-то аргументов в пользу кризисных гостей на его фоне - канониры победят с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
5 октбря 2024 -
17:00
Саутгемптон
Фора Арсенала (-2) 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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