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Чемпионат Англии
Арсенал
05.10.2024 17:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
04 октября 2024, 11:44 |
21
0

Арсенал – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

04 октября 2024, 11:44 |
21
0
Арсенал – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Саутгемптон
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Арсенал Лондон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Саутгемптон Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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