05.10.2024 17:00 - : -
Англия04 октября 2024, 11:44 |
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Арсенал – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
04 октября 2024, 11:44 |
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В субботу, 5 октября, состоится матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Саутгемптон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – СаутгемптонСмотреть трансляцию
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