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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 23:32 | Обновлено 05 октября 2024, 23:34
1477
4

Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру

Бразилец Андре Фелипе в футбол уже наигрался…

05 октября 2024, 23:32 | Обновлено 05 октября 2024, 23:34
1477
4
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
instagram.com/andreefelipe9. Андре Фелипе в 2023 году занесло в москву

Бывший форвард «Динамо» Андре Фелипе в 34 года принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Люди говорят, что это выход на пенсию, но для меня это переход к другому этапу в карьере. Я прекращаю играть в футбол, но я не на пенсии; я молод для этого. Я продолжу жить, но теперь буду активен в других сферах», – заявил Андре.

«Я планировал остановиться еще в 30 лет. Но отец тогда не позволил мне. Тем не менее, я выполнил то, что мне нужно было выполнить. Я думаю, футбол стал для меня рутиной, а сейчас у меня есть желание жить нормальной жизнью», – добавил бразилец.

Последним клубом в карьере Андре стала «Америка» из Рио-де-Жанейро.

На контракте в «Динамо» бразилец был с 2010 по 2012 годы. Его купили за 8 миллионов евро у «Сантоса», а впоследствии продали за 6 миллионов евро в «Атлетико Минейро». Также киевский клуб сумел заработать около 3 миллионов евро на арендах Андре в «Бордо» и «Атлетико Минейро».

Всего за «Динамо» Андре сыграл 9 официальных матчей, отличившись 1 ассистом.

Отметим, что под конец карьеры, а именно с марта по июль 2023 года, Андре подался играть в московское «Торпедо». Там он успел провести 5 игр и забил 1 мяч, а затем вернулся на родину.

На счету Андре 4 матча за национальную сборную Бразилии.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Serhii P.
Хай йде накуй, гімно як гравець, так і людина!
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+1
apepa
и суркиса с собой забери!
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0
adidas777
Заголовок у стилі сьогоднішнього спирт уа 
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Boodya
Всю кар'єру себе шукав, але так і не знайшов.
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