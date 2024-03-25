Полгода без дела. Экс-игрок Динамо перешел в клуб, где президент – Ромарио

33-летний бывший центрфорвард «Динамо» Андре Фелипе, который был на контракте в киевском клубе с 2010 по 2012 годы (9 матчей, 1 ассист), нашел новый клуб в карьере.

После полугода, которые Андре провел в статусе свободного агента, форвард подписал контракт с «Америкой» из Рио-де-Жанейро.

Сроки трудового соглашения между сторонами не афишируются.

É NOSSO! 9️⃣🩸



André Felipe é o novo jogador do Mecão! SANGUE!!! 🩸 pic.twitter.com/TWnRey0eTm — America Football Club (@AmericaRJ) March 25, 2024

Примечательно, что «Америка» является одним из старейших профессиональных футбольных клубов Бразилии, однако за всю историю выигрывала лишь 7 титулов чемпиона Лиги Кариока, причем последний из них датирован 1960 годом.

В настоящий момент президентом «Америки» является 58-летний Ромарио – легендарный экс-форвард сборной Бразилии и чемпион мира-1994.

Напомним, Андре Фелипе с весны по лето 2023 года играл в россии, куда его занесло в ряды московского «Торпедо».