По примеру Роналдо. Ромарио стал президентом футбольного клуба

Легендарный футболист ПСВ, «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио стал президентом бразильского клуба «Америка».

Об этом «дьяволы», выступающие в высшем дивизионе штата Рио-де-Жанейро, чемпионате Кариока, сообщили на своем клубном сайте.

«Приход Ромарио на пост президента олицетворяет надежду на еще более славные дни, укрепление структуры клуба, поощрение формирования новых талантов и стремление к значительным достижениям во внутренних и международных соревнованиях.

В это время обновления мы приглашаем всех болельщиков и любителей футбола собраться вместе и поддержать новое руководство. С Ромарио во главе нашего клуба мы верим, что будущее многообещающее, и что вместе, клуб и болельщики, мы впишем прекрасные страницы в историю бразильского футбола», – говорится в заявлении.

Отметим, что Ромарио после завершения футбольной карьеры активно занялся политической деятельностью, с 2015 по 2023 год будучи сенатором от штата Рио-де-Жанейро.