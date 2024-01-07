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  4. По примеру Роналдо. Ромарио стал президентом футбольного клуба
Бразилия
07 января 2024, 10:29 |
174
0

По примеру Роналдо. Ромарио стал президентом футбольного клуба

Легендарный форвард после завершение карьеры занимался политической деятельностью

07 января 2024, 10:29 |
174
0
По примеру Роналдо. Ромарио стал президентом футбольного клуба
ФК Америка. Презентация Ромарио

Легендарный футболист ПСВ, «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио стал президентом бразильского клуба «Америка».

Об этом «дьяволы», выступающие в высшем дивизионе штата Рио-де-Жанейро, чемпионате Кариока, сообщили на своем клубном сайте.

«Приход Ромарио на пост президента олицетворяет надежду на еще более славные дни, укрепление структуры клуба, поощрение формирования новых талантов и стремление к значительным достижениям во внутренних и международных соревнованиях.

В это время обновления мы приглашаем всех болельщиков и любителей футбола собраться вместе и поддержать новое руководство. С Ромарио во главе нашего клуба мы верим, что будущее многообещающее, и что вместе, клуб и болельщики, мы впишем прекрасные страницы в историю бразильского футбола», – говорится в заявлении.

Отметим, что Ромарио после завершения футбольной карьеры активно занялся политической деятельностью, с 2015 по 2023 год будучи сенатором от штата Рио-де-Жанейро.

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Ромарио президент чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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