Другие новости23 марта 2023, 16:20 | Обновлено 23 марта 2023, 16:33
2226
5
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Бразилец Андре решился на вызывающий поступок
23 марта 2023, 16:20 | Обновлено 23 марта 2023, 16:33
2226
5
32-летний экс-форвард киевского «Динамо» Андре стал игроком рашисткого клуба «торпедо» москва.
Последним клубом игрока была бразильская «Куяба», за которую он в 21-м матче забил 3 гола.
Цвета «Динамо» Андре защищал в 2010 году, проведя 9 матчей и сделав 1 ассист. Киевляне отдавали игрока в аренду во французский «Бордо».
Андре также среди прочего играл на родине за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Васко Да Гаму» и «Гремио».
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Комментарии 5
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Які ппитання до іноземців, якщо різнс тимощуки-ордеці-рахицькі ВІД НАС їхали на рашку?
давайте будем честными... когда рашка в 2008 году напала на Грузию и оккупировала часть ее территории, в Украине вообще никто даже не думал обьявлять бойкоты рашке, не ездить туда работать и другое... так что требовать теперь что-то у кого-то это не верно
Показать Скрыть 1 ответ
З Куяби лише туди й дорога.
Ему можно.
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