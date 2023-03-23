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23 марта 2023, 16:20 | Обновлено 23 марта 2023, 16:33
2226
5

Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов

Бразилец Андре решился на вызывающий поступок

23 марта 2023, 16:20 | Обновлено 23 марта 2023, 16:33
2226
5
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
ФК Динамо Киев. Андре

32-летний экс-форвард киевского «Динамо» Андре стал игроком рашисткого клуба «торпедо» москва.

Последним клубом игрока была бразильская «Куяба», за которую он в 21-м матче забил 3 гола.

Цвета «Динамо» Андре защищал в 2010 году, проведя 9 матчей и сделав 1 ассист. Киевляне отдавали игрока в аренду во французский «Бордо».

Андре также среди прочего играл на родине за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Васко Да Гаму» и «Гремио».

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Андре Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Justin_Bieber15
Які ппитання до іноземців, якщо різнс тимощуки-ордеці-рахицькі ВІД НАС їхали на рашку?
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+1
Лютый Кандибобер
давайте будем честными... когда рашка в 2008 году напала на Грузию и оккупировала часть ее территории, в Украине вообще никто даже не думал обьявлять бойкоты рашке, не ездить туда работать и другое... так что требовать теперь что-то у кого-то это не верно
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+1
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GloryUkraine
З Куяби лише туди й дорога.
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0
xvalenok02
Ему можно.
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0
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Теннис
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