Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов

32-летний экс-форвард киевского «Динамо» Андре стал игроком рашисткого клуба «торпедо» москва.

Последним клубом игрока была бразильская «Куяба», за которую он в 21-м матче забил 3 гола.

Цвета «Динамо» Андре защищал в 2010 году, проведя 9 матчей и сделав 1 ассист. Киевляне отдавали игрока в аренду во французский «Бордо».

Андре также среди прочего играл на родине за «Сантос», «Атлетико Минейро», «Васко Да Гаму» и «Гремио».