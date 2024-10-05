«Меня предупредили перед матчем». Голкіпер Вереса – о победе над Зарей

В 9 туре чемпионата УПЛ «Верес» взял верх над «Зарей» - 2:1 и покинул зону вылета.

Вратарь ровенчан Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему он вышел на замену сразу после перерыва:

«Еще перед матчем моего одноклубника Андрея Кожухаря беспокоила приводящая мышца бедра. Меня предупредили, чтобы я был готов в любую минуту заменить своего коллегу. То, что Кожухарь не сможет продолжать играть, стало известно в перерыве, но я был во всеоружии. В конце концов, в последние дни мы скрупулезно изучали сильные стороны «Зари».

Когда было тяжелее всего сдерживать натиск гостей? Конкретно ответить сложно, потому что, пропустив второй раз почти сразу после перерыва, луганчане пытались атаковать большими силами, тем более, у них впереди действовал гренадер Филипп Будковский.

Все же, считаю, что мы заслуживали три очка больше, ведь приходилось отыгрываться. Спасибо за бешеную поддержку нашим болельщикам, которых не испугали сложные условия погоды. Эта первая после длительного перерыва домашняя победа дорога и тем, что была добыта ценой повреждений у нескольких наших игроков».

Сейчас «Верес» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что «Верес» в Ровно обыграл «Зарю» и одержал первую победу в сезоне на своем поле.