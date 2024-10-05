Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Меня предупредили перед матчем». Голкіпер Вереса – о победе над Зарей
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 20:44 | Обновлено 05 октября 2024, 21:23
628
0

«Меня предупредили перед матчем». Голкіпер Вереса – о победе над Зарей

Богдан Когут - об игре с луганчанами

05 октября 2024, 20:44 | Обновлено 05 октября 2024, 21:23
628
0
«Меня предупредили перед матчем». Голкіпер Вереса – о победе над Зарей
ФК Верес. Богдан Когут

В 9 туре чемпионата УПЛ «Верес» взял верх над «Зарей» - 2:1 и покинул зону вылета.

Вратарь ровенчан Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему он вышел на замену сразу после перерыва:

«Еще перед матчем моего одноклубника Андрея Кожухаря беспокоила приводящая мышца бедра. Меня предупредили, чтобы я был готов в любую минуту заменить своего коллегу. То, что Кожухарь не сможет продолжать играть, стало известно в перерыве, но я был во всеоружии. В конце концов, в последние дни мы скрупулезно изучали сильные стороны «Зари».

Когда было тяжелее всего сдерживать натиск гостей? Конкретно ответить сложно, потому что, пропустив второй раз почти сразу после перерыва, луганчане пытались атаковать большими силами, тем более, у них впереди действовал гренадер Филипп Будковский.

Все же, считаю, что мы заслуживали три очка больше, ведь приходилось отыгрываться. Спасибо за бешеную поддержку нашим болельщикам, которых не испугали сложные условия погоды. Эта первая после длительного перерыва домашняя победа дорога и тем, что была добыта ценой повреждений у нескольких наших игроков».

Сейчас «Верес» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что «Верес» в Ровно обыграл «Зарю» и одержал первую победу в сезоне на своем поле.

По теме:
Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор
У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
«Фактически, мы выиграли». Ротань оценил пенальти в матче против Руха
Верес - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Заря Луганск Богдан Когут
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
Бокс | 05 октября 2024, 11:25 0
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком

Британский боксер попал на обложку игры Undisputed

Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Футбол | 05 октября 2024, 20:53 3
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду

Артема Довбика ждет очередная смена тренера

Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Бокс | 05.10.2024, 00:14
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Бокс | 05.10.2024, 08:05
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина
Футбол | 05.10.2024, 16:59
Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина
Вратарь года? Лунин возглавляет фанатское голосование за трофей Яшина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 4
Футбол
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 41
Футбол
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Лидер сборной Бразилии: «До матча с Украиной у нас на ЧМ проблем не было»
Лидер сборной Бразилии: «До матча с Украиной у нас на ЧМ проблем не было»
03.10.2024, 16:49 1
Футзал
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
04.10.2024, 16:46 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем