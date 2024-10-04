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Лига наций
04 октября 2024, 21:52 | Обновлено 04 октября 2024, 22:04
693
2

КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»

Бывший полузащитник сборной оценил неудачную игру команди в Лиге наций

04 октября 2024, 21:52 | Обновлено 04 октября 2024, 22:04
693
2
КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник национальной команды Украины Кирилл Ковальчук оценил неудачную игру сборной в Лиге наций:

«Я считаю, что с момента начала полномасштабной войны игра нашей сборной резко пошла вниз. Сначала был провал, когда национальной сборной Украины не удалось пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре (уступили Уэльсу 0:1). Последовала смена тренера одна, другая… Но это ни к чему положительному пока не привело.

Последний успех был у сборной, которой руководил Андрей Шевченко. А сейчас мы уже боимся матча с Грузией. Не знаем, чего от него ждать. Помню, что раньше, когда играли с Грузией, Молдовой, Арменией, всегда за результат мы были спокойными. А сейчас мы боимся Грузии. Представляете, дошло до того, что Грузия в матче с нами – фаворит.

Кварацхелия, Микаутаде, Мамардашвили? Понятно, что Грузия сейчас на подъеме, но и сборная Украины не должна опускать планку ниже своего уровня.

Мы слушаем наших экспертов, которые в один голос говорят нам, что Украина – фаворит! Так было и перед матчами чемпионата Европы с Румынией и Словакией. Но почему-то по игре мы не выглядели сильнее. Это тоже остается под вопросом.

Да, по потенциалу игроков, которые у нас есть, по тем заявлениям к игре, которые мы слышали – какое у нас настроение, как мы сейчас выйдем и сыграем, мы вроде бы сильнее, но на поле все иначе. В результате мы проигрываем Албании и Чехии. Нужно искать и найти причину, почему так происходит.

Пока я не вижу, за счет чего мы могли бы в ближайшей перспективе добавить. Хотя до конца этого года есть еще два цикла для того, чтобы мы как-то выровняли положение, стабилизировали игру. На самом деле, все еще поправимо, ничего страшного не произошло. Впереди у нас в Лиге наций еще куча игр, в которых мы можем получить максимум очков».

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Николай Степанов Источник: zbirna.com
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