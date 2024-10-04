«Никогда не было». Ковальчук объяснил, почему пресса не критикует сборную

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук объяснил, почему журналисты и болельщики не критикуют национальную команду.

– Спрошу тебя как бывшего игрока сборной Украины. Что сейчас на душе у наших ребят?

– Я понимаю, как и любой другой в прошлом профессиональный игрок, что у них сейчас на душе, что они чувствуют, какие у них переживания, какой упадок. Приятнее, конечно, тренироваться и готовиться к играм, когда у тебя хорошее настроение. Однако у нас их никто со всех сторон не критикует! Если честно, то у нас в отношении футболистов сборной нет и никогда не было критики!

– Почему так?

– Потому что у нас представители прессы и футболисты настолько близки и уважают друг друга, что не хотят портить друг с другом отношения. Ну, скажите честно, где есть эта критика? Чтобы кто-то где-то просто сказал, что наши футболисты плохо сыграли? Мы проигрываем 0:3 сборной Румынии – ну, немного пожурили за это игроков. Какая здесь критика? Критика футболистов есть во всех других странах. Взять, например, Бразилию: там, если что-то не так, всем достается. А еще со всех сторон подключится критика из других стран. У нас чего-то похожего на это нет. Если вы видите эту критику у нас, то лично я – нет.

– Ты считаешь, что в подобной ситуации с игроками и тренерами надо действовать жестче?

– Нет. Я о другом, о поддержке сборной. О том, что после всего того, что произошло с нашей главной командой в последних играх, мы до сих пор продолжаем верить в нее. Стараемся не оказывать на нее психологического давления. Сказать, что на игроков есть какое-то давление нельзя – его точно нет. У нас в стране сейчас такая ситуация, что всем точно не до критики футболистов. Учитывая то, что наша сборная вынуждена все свои матчи проводить в других странах, то у нас нет и фанатского сектора. Тех людей, кто мог бы на футболистов как-то давить, что-то спросить с них.