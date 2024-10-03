«Всегда проваливаются». Ковальчук назвал главную проблему сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук назвал главную проблему национальной команды:

«Сейчас самой большой проблемой в сборной является игра наших крайних защитников. Они проваливаются в каждом матче. А еще от них нет остроты впереди. Добегут не туда и провалятся сзади. Но в современном футболе крайний защитник – это большая сила. У кого в команде есть крайние защитники, которые умеют умело обороняться и хорошо атаковать, у того и успех. Возьмите футбольные топ-клубы Европы: здесь крайние защитники дают и скорость, и объем работы. А у нас этого вообще нет.

Тут я вижу большую проблему сборной. У нас крайние защитники или за ворота попадут, или еще куда-то. Когда ты видишь команду на бумаге, то думаешь – вот это сила. А потом видишь их на поле – это другие люди».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).