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  4. «Всегда проваливаются». Ковальчук назвал главную проблему сборной Украины
Лига наций
03 октября 2024, 11:23 |
672
3

«Всегда проваливаются». Ковальчук назвал главную проблему сборной Украины

Бывший полузащитник национальной команды недоволен игрой фланговых защитников.

03 октября 2024, 11:23 |
672
3
«Всегда проваливаются». Ковальчук назвал главную проблему сборной Украины
УАФ. Кирилл Ковальчук

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук назвал главную проблему национальной команды:

«Сейчас самой большой проблемой в сборной является игра наших крайних защитников. Они проваливаются в каждом матче. А еще от них нет остроты впереди. Добегут не туда и провалятся сзади. Но в современном футболе крайний защитник – это большая сила. У кого в команде есть крайние защитники, которые умеют умело обороняться и хорошо атаковать, у того и успех. Возьмите футбольные топ-клубы Европы: здесь крайние защитники дают и скорость, и объем работы. А у нас этого вообще нет.

Тут я вижу большую проблему сборной. У нас крайние защитники или за ворота попадут, или еще куда-то. Когда ты видишь команду на бумаге, то думаешь – вот это сила. А потом видишь их на поле – это другие люди».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Кирилл Ковальчук сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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potemkin78
а как им не проваливатся если крайние полузащитники должны им помогать при обороне а у нас справа Ярмоленко или Циганков слева Мудрик, люди про возвращение в защиту которых  ходят легенды
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+3
Falko
Це він про Миколенка?
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0
C.Пеклов
Можна подумати,що центрбеки у нас не провалюються...
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0
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