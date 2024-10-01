«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
Бывший коуч сине-желтых считает, что Сергея не нужно критиковать
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о работе нынешнего коуча национальной команды Сергея Реброва:
«Не надо лишний раз критиковать Реброва, потому что он не имеет в распоряжении таких футболистов, которых имеет тренер Испании, Франции или Англии.
Он вернулся в Украину работать во время войны, а мог зарабатывать очень хорошие деньги за рубежом. И вместо того, чтобы его грязью поливать, лучше бы поблагодарили. Сергей не глупый, я его не один год тренировал и знаю, что говорю. Уверен, что после поражений он уже сделал выводы, которые отразятся на игре и результатах Украины».
Ранее Йожеф Сабо оценил шансы Украины на выход в дивизион А Лиги наций.
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