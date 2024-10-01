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  4. «Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
Лига наций
01 октября 2024, 16:15 | Обновлено 01 октября 2024, 16:16
2010
8

«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины

Бывший коуч сине-желтых считает, что Сергея не нужно критиковать

01 октября 2024, 16:15 | Обновлено 01 октября 2024, 16:16
2010
8
«Лучше б поблагодарили». Сабо высказался о работе Реброва в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о работе нынешнего коуча национальной команды Сергея Реброва:

«Не надо лишний раз критиковать Реброва, потому что он не имеет в распоряжении таких футболистов, которых имеет тренер Испании, Франции или Англии.

Он вернулся в Украину работать во время войны, а мог зарабатывать очень хорошие деньги за рубежом. И вместо того, чтобы его грязью поливать, лучше бы поблагодарили. Сергей не глупый, я его не один год тренировал и знаю, что говорю. Уверен, что после поражений он уже сделал выводы, которые отразятся на игре и результатах Украины».

Ранее Йожеф Сабо оценил шансы Украины на выход в дивизион А Лиги наций.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 8
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Saar
Уточни, за що йому дякувати!?
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+7
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mastorent
деда занесло
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+6
luceorius
 Якби подав у відставку, то обов'язково подякували б.
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+4
Harun Bakircioğlu
Да, как будто он бесплатно сборную тренирует. Критикуют как раз пропорционально зарплате 
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+3
introvert
Звісно не дурний, відмовлятися від такої зарплати за три-чотири робочі тижні на рік) 
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+2
aleks8-48
У роспоряджені Реброва є сотні футболістів,але бачить він тільки гравців Шахтаря та Динамо. Ось вже Піхальонок став основним гравцем збірної,не здивуюсь якщо запросять Рубчинського та Назаренко,яких у Дніпрі в упор не бачили. 
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0
Southeast*-*
Хорошее  быстро забывается.
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-1
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