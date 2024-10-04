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04 октября 2024, 21:22 | Обновлено 04 октября 2024, 22:03
2405
3

ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда

Джорджина в очередной раз покорила поклонников своей красотой

04 октября 2024, 21:22 | Обновлено 04 октября 2024, 22:03
2405
3
ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда
Inatagra,. Джорджина Родригес

30-летняя аргентинско-испанская модель Джорджина Родригес, которая является девушкой легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, в очередной раз покорила поклонников своей красотой.

Джорджина приняла участие в фотосессии рекламной компании для известного бренда Guess. На одном из фото модель полностью обнаженной прикрывается сумками.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду закончит играть в футбол.

ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Стюард #11
А де оголена дівчина?
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+3
Saar
гарна
Ответить
+3
Tka4enko_855
А де оголеність? Редактори аноністи а сумки?
Ответить
0
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