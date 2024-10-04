ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда
Джорджина в очередной раз покорила поклонников своей красотой
30-летняя аргентинско-испанская модель Джорджина Родригес, которая является девушкой легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, в очередной раз покорила поклонников своей красотой.
Джорджина приняла участие в фотосессии рекламной компании для известного бренда Guess. На одном из фото модель полностью обнаженной прикрывается сумками.
Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.
Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду закончит играть в футбол.
ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда
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