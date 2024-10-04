30-летняя аргентинско-испанская модель Джорджина Родригес, которая является девушкой легендарного португальского форварда Криштиану Роналду, в очередной раз покорила поклонников своей красотой.

Джорджина приняла участие в фотосессии рекламной компании для известного бренда Guess. На одном из фото модель полностью обнаженной прикрывается сумками.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду закончит играть в футбол.

ФОТО. Девушка Роналду снялась голой в рекламной компании известного бренда