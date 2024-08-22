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  4. ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет
Саудовская Аравия
22 августа 2024, 16:29 |
1889
2

ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет

Джорджина Родригес поделилась горячим видео

22 августа 2024, 16:29 |
1889
2
ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет
Instagram. Джорджина Родригес

Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила фанатов горячим видео.

30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила в социальной сети Tiktok видео, как она танцует тверк. Ролик уже набрал большую популярность.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде.

ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду видео lifestyle
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 3
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Antikrot
Роналду має 37 років та 5 дітей, а ще "наречену" із пружною дупою і дитячим розумом? А де ж мати його дітей?
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0
KIEWADIM
Отличненько)
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0
Диванний Експерт
🤣🤣🤣🤣🤮🤮
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-1
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