ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет
Джорджина Родригес поделилась горячим видео
Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила фанатов горячим видео.
30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила в социальной сети Tiktok видео, как она танцует тверк. Ролик уже набрал большую популярность.
Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.
Ранее Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде.
ВИДЕО. Невеста Роналду сексуально станцевала тверк, покорив интернет
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