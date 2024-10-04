Стародубцева и Цуренко узнали соперниц в квалификации супертурнира в Ухане
Юлия и Леся выступят в отборе к соревнованиям WTA 1000 в Китае
Две украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 115) и Леся Цуренко (WTA 88) выступят в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Стародубцева в 1-м раунде отбора сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 69). Ранее соперницы играли между собой на в 1/64 финала тысячника в Пекине, тогда Юлия победила в двух сетах.
Цуренко на старте квалификации выйдет на корт против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 134).
Соревнования в Ухане пройдут с 7 по 13 октября. Открытый чемпионат Уханя не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса и «дела Пэн Шуай».
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