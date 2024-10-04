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  4. Стародубцева и Цуренко узнали соперниц в квалификации супертурнира в Ухане
WTA
04 октября 2024, 12:21 |
263
0

Стародубцева и Цуренко узнали соперниц в квалификации супертурнира в Ухане

Юлия и Леся выступят в отборе к соревнованиям WTA 1000 в Китае

04 октября 2024, 12:21 |
263
0
Стародубцева и Цуренко узнали соперниц в квалификации супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Две украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 115) и Леся Цуренко (WTA 88) выступят в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Стародубцева в 1-м раунде отбора сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 69). Ранее соперницы играли между собой на в 1/64 финала тысячника в Пекине, тогда Юлия победила в двух сетах.

Цуренко на старте квалификации выйдет на корт против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 134).

Соревнования в Ухане пройдут с 7 по 13 октября. Открытый чемпионат Уханя не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса и «дела Пэн Шуай».

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WTA Ухань Линда Фругвиртова Юлия Стародубцева Леся Цуренко Лаура Зигемунд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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