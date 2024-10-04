Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ
Римляне уступили Эльфсборгу 0:1, украинец появился на поле на 65-й минуте
3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.
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Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведского коллектива.
Украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 65-й, проведя в сумме 30 минут с учетом компенсированного арбитром времени.
После завершения матча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник Эльфсборга Густав Энрикссон (7.8).
Оценки WhoScored за матч Эльфсборг – Рома (1:0)
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