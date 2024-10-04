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  4. Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ
Лига Европы
04 октября 2024, 10:11 |
415
0

Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ

Римляне уступили Эльфсборгу 0:1, украинец появился на поле на 65-й минуте

04 октября 2024, 10:11 |
415
0
Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Эльфсборг и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на местном стадионе в Буросе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шведского коллектива.

Украинский форвард римлян Артем Довбик начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 65-й, проведя в сумме 30 минут с учетом компенсированного арбитром времени.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник Эльфсборга Густав Энрикссон (7.8).

Оценки WhoScored за матч Эльфсборг – Рома (1:0)

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Эльфсборг Рома Рим Лига Европы оценки WhoScored Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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