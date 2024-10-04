В МЮ определились с преемником тен Хага на случай его увольнения

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг находится на грани увольнения со своего поста.

Виной тому – результаты команды в последнее время как в АПЛ, так и в Лиге Европы, где «красные дьяволы», к примеру, во 2-м туре едва спасли игру с «Порту» (3:3), хотя вели в счете 2:0.

Сообщается, что в «Манчестер Юнайтед» уже определили приоритетного кандидата на замену тен Хагу – это немец Томас Тухель, который сейчас находится без работы. Уроженец Баварии хочет вернуться в АПЛ и считает, что английский футбол отлично соответствует его тренерской философии. Впрочем, между руководством «МЮ» и Тухелем, якобы имеются определенные разногласия по развитию, которые помешали Томасу возглавить команду еще летом этого года.

Эрик тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее легенда АПЛ раскритиковал игру «МЮ» под началом тен Хага.