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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 05:12 | Обновлено 04 октября 2024, 06:05
221
0

Шахтер выиграл в гостях. Турнирная таблица женского чемпионата Украины

В турнире лидирует харьковский Металлист 1925

04 октября 2024, 05:12 | Обновлено 04 октября 2024, 06:05
221
0
Шахтер выиграл в гостях. Турнирная таблица женского чемпионата Украины
ФК Полесье

30 сентября и 2 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/25.

Шахтер на выезде обыграл команду ЭМС-Подолье (1:0).

В турнире лидирует харьковский Металлист 1925.

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 7-й тур

30.09.2024

Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:7 (0:3)

Голы: Корсун (2, 36), Яремчук (10, автогол), Кравчук (49, 88), Калинина (53, пен), Савка (86).

02.10.2024

Пантеры (Умань) – Колос (Ковалевка) – 0:9 (0:5)

Голы: Соломаха (21), Л. Кунина (30, 44, 90+3), Майбородина (32, 80, пен), Федоренко (39), Н. Кунина (71), Сербук (72).

На 52-й минуте Тихонова (Пантеры) не реализовала пенальти (вратарь).

Систерс (Одесса) – Кривбасс (Кривой Рог) – 2:1 (0:0)

Голы: Сонкенг (62), Бондарева (73) – Стахнюк (86).

ЕМС-Подолье (Винница) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:0)

Гол: Чэндэй (89).

Удалены у ЕМС-Подолье: Савинова (71), Новак (75).

Оболонь (Киев) – Ладомир (Владимир) – 1:3 (0:2)

Голы: Гнидюк (60) – Гирин (13, 31), Невар (69).

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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