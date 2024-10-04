Шахтер выиграл в гостях. Турнирная таблица женского чемпионата Украины
В турнире лидирует харьковский Металлист 1925
30 сентября и 2 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/25.
Шахтер на выезде обыграл команду ЭМС-Подолье (1:0).
В турнире лидирует харьковский Металлист 1925.
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25
Высшая лига. 7-й тур
30.09.2024
Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:7 (0:3)
Голы: Корсун (2, 36), Яремчук (10, автогол), Кравчук (49, 88), Калинина (53, пен), Савка (86).
02.10.2024
Пантеры (Умань) – Колос (Ковалевка) – 0:9 (0:5)
Голы: Соломаха (21), Л. Кунина (30, 44, 90+3), Майбородина (32, 80, пен), Федоренко (39), Н. Кунина (71), Сербук (72).
На 52-й минуте Тихонова (Пантеры) не реализовала пенальти (вратарь).
Систерс (Одесса) – Кривбасс (Кривой Рог) – 2:1 (0:0)
Голы: Сонкенг (62), Бондарева (73) – Стахнюк (86).
ЕМС-Подолье (Винница) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:0)
Гол: Чэндэй (89).
Удалены у ЕМС-Подолье: Савинова (71), Новак (75).
Оболонь (Киев) – Ладомир (Владимир) – 1:3 (0:2)
Голы: Гнидюк (60) – Гирин (13, 31), Невар (69).
Турнирная таблица
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