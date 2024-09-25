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  4. Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 22:32 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:45
386
0

Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?

В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925

25 сентября 2024, 22:32 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:45
386
0
Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?
ФК Шахтер

25 сентября прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины среди женских команд.

Донецкий Шахтер дома проиграл команде Систерс из Одессы (0:3).

Колосс из Ковалевки забил 10 мячей в ворота ЭМС-Подолья из Винницы (10:0)

В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925 года, имеющий 18 очков из 18.

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 6-й тур, 25 сентября 2024

Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3 (0:2)

Голы: Нганди, 13, Манзюк, 21, Стрельцова, 83.

Ладомир (Владимир) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:3 (0:2)

Кривбасс (Кривой Рог) – Оболонь (Киев) – 3:0 (0:0)

Колос (Ковалевка) – ЕМС-Подолье (Винница) – 10:0 (6:0)

Ворскла (Полтава) – Пантеры (Умань) – перенесено

Турнирная таблица

Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3

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Источник: Комитет арбитров УАФ поддержал решение по пенальти для Вереса
чемпионат Украины по футболу среди женщин Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка Шахтер - Кривбасс ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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