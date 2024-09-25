Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?
В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925
25 сентября прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины среди женских команд.
Донецкий Шахтер дома проиграл команде Систерс из Одессы (0:3).
Колосс из Ковалевки забил 10 мячей в ворота ЭМС-Подолья из Винницы (10:0)
В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925 года, имеющий 18 очков из 18.
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25
Высшая лига. 6-й тур, 25 сентября 2024
Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3 (0:2)
Голы: Нганди, 13, Манзюк, 21, Стрельцова, 83.
Ладомир (Владимир) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:3 (0:2)
Кривбасс (Кривой Рог) – Оболонь (Киев) – 3:0 (0:0)
Колос (Ковалевка) – ЕМС-Подолье (Винница) – 10:0 (6:0)
Ворскла (Полтава) – Пантеры (Умань) – перенесено
Турнирная таблица
Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3
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