Шахтер проиграл 0:3. Турнирная таблица женского ЧУ. Кто забил 10 мячей?

25 сентября прошли матчи 6-го тура чемпионата Украины среди женских команд.

Донецкий Шахтер дома проиграл команде Систерс из Одессы (0:3).

Колосс из Ковалевки забил 10 мячей в ворота ЭМС-Подолья из Винницы (10:0)

В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925 года, имеющий 18 очков из 18.

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/25

Высшая лига. 6-й тур, 25 сентября 2024

Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3 (0:2)

Голы: Нганди, 13, Манзюк, 21, Стрельцова, 83.

Ладомир (Владимир) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:3 (0:2)

Кривбасс (Кривой Рог) – Оболонь (Киев) – 3:0 (0:0)

Колос (Ковалевка) – ЕМС-Подолье (Винница) – 10:0 (6:0)

Ворскла (Полтава) – Пантеры (Умань) – перенесено

Турнирная таблица

Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 0:3