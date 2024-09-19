Шахтер обыграл Кривбасс. Турнирная таблица женского чемпионата Украины
Без потерь очков идут харьковский Металлист 1925 и полтавская Ворскла
17 и 18 сентября прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины среди женских команд.
Донецкий Шахтер дома одолел криворожский Кривбасс (1:0).
В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925, имеющий 15 очков из 15.
Второй идет полтавская Ворскла (12 очков из 12).
Чемпионат Украины среди женских команд 2024/2025
Высшая лига. 5-й тур
17.09.2024
Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев) – 5:0 (3:0)
Голы: Химич (22), Молодюк (35, 58), Басанская (45+2), Апанащенко (70)
18.09.2024
Шахтер (Донецк) – Кривбасс (Кривой Рог) – 1:0 (1:0)
Гол: Викалюк (32).
На 90-й минуте Жигадло (Кривбасс) не реализовала пенальти (мимо ворот).
Систерс (Одесса) – Колос (Ковалевка) – 0:1 (0:0)
Гол: Тян (71).
Полесье (Житомир) – Ладомир (Владимир) – 3:4 (3:1)
Голы: Триль (18, с пенальти, 42), Семенюк (31) – Стець (45+2, 52), Гирин (72, 82, с пенальти).
ЕМС-Подолье (Винница) – Ворскла (Полтава) – перенесено
Турнирная таблица
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