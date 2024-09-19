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19 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:13
143
0

Шахтер обыграл Кривбасс. Турнирная таблица женского чемпионата Украины

Без потерь очков идут харьковский Металлист 1925 и полтавская Ворскла

19 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:13
143
0
Шахтер обыграл Кривбасс. Турнирная таблица женского чемпионата Украины
ФК Шахтер

17 и 18 сентября прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины среди женских команд.

Донецкий Шахтер дома одолел криворожский Кривбасс (1:0).

В турнирной таблице лидирует харьковский Металлист 1925, имеющий 15 очков из 15.

Второй идет полтавская Ворскла (12 очков из 12).

Чемпионат Украины среди женских команд 2024/2025

Высшая лига. 5-й тур

17.09.2024

Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь (Киев) – 5:0 (3:0)

Голы: Химич (22), Молодюк (35, 58), Басанская (45+2), Апанащенко (70)

18.09.2024

Шахтер (Донецк) – Кривбасс (Кривой Рог) – 1:0 (1:0)

Гол: Викалюк (32).

На 90-й минуте Жигадло (Кривбасс) не реализовала пенальти (мимо ворот).

Систерс (Одесса) – Колос (Ковалевка) – 0:1 (0:0)

Гол: Тян (71).

Полесье (Житомир) – Ладомир (Владимир) – 3:4 (3:1)

Голы: Триль (18, с пенальти, 42), Семенюк (31) – Стець (45+2, 52), Гирин (72, 82, с пенальти).

ЕМС-Подолье (Винница) – Ворскла (Полтава) – перенесено

Турнирная таблица

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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