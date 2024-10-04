Эксперт – про поражение Динамо: «Мы с ними в пасик, а они нам голик»

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в Facebook прокомментировал поражение «Динамо» в матче Лиги Европы с «Хоффенхаймом» (0:2):

«Что бы не говорил Шовковский на тему «ко всему можно привыкнуть» – Динамо Киев не в равных условиях со всеми участниками Лиги Европы.

Европейских специалистов не обманешь. Все говорят в унисон, что с такой логистикой и плотным графиком турнира невозможно восстанавливать игроков. А это означает большую фору для конкурентов. Вот только украинские звёзды-журналисты, мягко говоря, другого мнения. Есть, правда, скидка на их рассуждения – они люди не футбольные.

И о самой игре. Появление Михайленко в основном составе было неожиданным. Структура игры в два опорных! Никто из нас не знает, как игроки готовы к игре. Шовковский принял решение, это его ответственность и право. В этот раз попал в штангу – не угадал. Потеряли в атаке и ничего не укрепили в обороне. Нам легко говорить, но по разным причинам в Германию не приехало четыре игрока потенциальной основы. В общем, кадровых проблем у Динамо выше крыши.

Те, кто вышел в основном составе, готовились дать бой. Желание было заметным, только выглядели с первых минут не свежими. Одним словом, первые 25 минут мучались, пытаясь зацепится за свой стиль игры. Немцы были просто мобильней, более сконцентрированными в организации игры.

Сказать что Динамо уступали во всём, было-бы несправедливо. А выглядело всё прозаично. Мы с ними в пасик, а они нам голик. Центр обороны, опорная зона киевлян продолжает гореть в простых ситуациях. С этим надо что-то делать. 0:2, обидно. Жизнь продолжается. Надо дальше готовиться».