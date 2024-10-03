Украина. Премьер лига03 октября 2024, 19:29 | Обновлено 03 октября 2024, 19:38
249
1
После неудачи в ЛЧ. Шахтер вернулся в Украину и начинает подготовку к УПЛ
У команды Пушича напряженный график
03 октября 2024, 19:29 | Обновлено 03 октября 2024, 19:38
249
1
Шахтер объявил о том, что команда после неудачного матча с Аталантой (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов уже вернулась в Украину.
«Горняки» совершили перелет по маршруту Дюссельдорф – Жешув, а затем автобусом пересекли польско-украинскую границу и ближе к вечеру добрались до Львова.
Уже в пятницу команда Марино Пушича начнет подготовку к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ. Игра состоится в воскресенье.
Шахтер в последних четырех матчах во всех турнирах добыл лишь одну победу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2024, 17:10 53
Постараться добыть первые очки
Футбол | 03 октября 2024, 04:27 1
2 октября королевский клуб уступил Лиллю 0:1 во 2-м туре Лиги чемпионов
Футбол | 03.10.2024, 20:11
Футбол | 02.10.2024, 22:46
Футбол | 03.10.2024, 03:10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 06:02
02.10.2024, 07:18 9
02.10.2024, 22:15 3
03.10.2024, 02:39 29
02.10.2024, 06:23
02.10.2024, 15:45 23
01.10.2024, 18:11
01.10.2024, 20:30 4
ну, йпрст, і заголовки...