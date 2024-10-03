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Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 19:29 | Обновлено 03 октября 2024, 19:38
249
1

После неудачи в ЛЧ. Шахтер вернулся в Украину и начинает подготовку к УПЛ

У команды Пушича напряженный график

03 октября 2024, 19:29 | Обновлено 03 октября 2024, 19:38
249
1
После неудачи в ЛЧ. Шахтер вернулся в Украину и начинает подготовку к УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Шахтер объявил о том, что команда после неудачного матча с Аталантой (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов уже вернулась в Украину.

«Горняки» совершили перелет по маршруту Дюссельдорф – Жешув, а затем автобусом пересекли польско-украинскую границу и ближе к вечеру добрались до Львова.

Уже в пятницу команда Марино Пушича начнет подготовку к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ. Игра состоится в воскресенье.

Шахтер в последних четырех матчах во всех турнирах добыл лишь одну победу.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Burevestnik
Це шо, СЕНСАЦІЯ  чи шо...  Мать таки   чишо...
ну,  йпрст,  і заголовки... 
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