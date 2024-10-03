После неудачи в ЛЧ. Шахтер вернулся в Украину и начинает подготовку к УПЛ

Шахтер объявил о том, что команда после неудачного матча с Аталантой (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов уже вернулась в Украину.

«Горняки» совершили перелет по маршруту Дюссельдорф – Жешув, а затем автобусом пересекли польско-украинскую границу и ближе к вечеру добрались до Львова.

Уже в пятницу команда Марино Пушича начнет подготовку к матчу чемпионата Украины против ЛНЗ. Игра состоится в воскресенье.

Шахтер в последних четырех матчах во всех турнирах добыл лишь одну победу.