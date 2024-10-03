«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (2:3) и не доиграл матч.

Наставник «Жироны» Мичел высказался о повреждении украинского вингера.

«Травма Виктора? Это имеет плохой вид. Его ждет дополнительное обследование, но можно сказать, что это повреждение подколенного сухожилия, здесь все зависит от сантиметров. Виктор очень важный игрок для нас», – сказал Мичел.

Ранее спортивный врач сообщил, что Цыганков может пропустить до трех недель и не сыграть в октябрьских матчах Лиги наций за Украину.