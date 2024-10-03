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  4. «Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:31 |
1313
2

«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов

Тренер «Жироны» дал неутешительные прогнозы

03 октября 2024, 10:31 |
1313
2
«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (2:3) и не доиграл матч.

Наставник «Жироны» Мичел высказался о повреждении украинского вингера.

«Травма Виктора? Это имеет плохой вид. Его ждет дополнительное обследование, но можно сказать, что это повреждение подколенного сухожилия, здесь все зависит от сантиметров. Виктор очень важный игрок для нас», – сказал Мичел.

Ранее спортивный врач сообщил, что Цыганков может пропустить до трех недель и не сыграть в октябрьских матчах Лиги наций за Украину.

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травма Жирона сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Фейеноорд Донни ван де Бек Лига чемпионов Дмитрий Бабелюк
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 2
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DK1961
Да, Витя всю свою футбольную жизнь хрустальный. Жалко...
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0
Burevestnik
скільки разів Віктор травмувався будучи в Жироні ??? а до цього ? 
можливо досить самому з себе знущатись ? ...
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-1
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